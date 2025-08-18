پخش زنده
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان گفت: امسال در هفته دولت ۱۳ طرح ورزشی استان به بهره برداری میرسد و یا عملیات اجرایی آنها آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، علی حقیقی در نشست با مسئولان شهرستان همدان و روسای هیئتهای ورزشی افزود: چهار طرح ورزشی با ۲۳۵ میلیارد ریال اعتبار دهه فجر امسال در استان همدان به بهرهبرداری میرسد و ۹ مجموعه ورزشی جدید نیز کلنگ زنی میشود.
او تأکید کرد: چهار طرح ورزشی با ۲۳۵ میلیارد ریال اعتبار دهه فجر امسال در این استان به بهرهبرداری میرسد و ۷ زمین چمن و ۲ سالن ورزشی نیز کلنگ زنی میشود.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان تصریح کرد: به مناسبت هفته همدان میزبان مسابقات شطرنج بین المللی ابن سینا در هفته نخست شهریور ماه با هزار و ۷۰۰ شطرنج با حضور کشور و خارجی هستیم.
حقیقی گفت: ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان امسال تحویل هیئتهای ورزشی دادهایم.
نماینده مردم شهرستانهای همدان و فامنین هم در این نشست گفت: امسال ۶۰ میلیارد تومان از اعتبارات در اختیار دفاتر نمایندگان خود برای تکمیل و تجهیز طرحهای ورزشی اختصاص دادهایم و با پیگیری انجام شده ۳۰ میلیارد تومان از سهمیه فروش نفت را پیگیری کردیم و به اداره کل ورزش و جوانان استان اختصاص یافت.
حمیدرضا حاجی بابایی با تاکید بر آینده نگری و پشتوانه سازی ورزش استان همدان افزود: اجرای طرحهای مستمر در استعدادیابی و توجه به ورزش پایه باید با برنامه ریزی منسجم، مورد توجه قرار بگیرد.