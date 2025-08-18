پخش زنده
امروز: -
اطلاعیه آزمون جذب عمومی تصدی منصب قضاء سال ۱۴۰۴ منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بدین وسیله به اطلاع متقاضیان دانشگاهی و حوزوی میرساند splus.ir/qazahrm، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در نظر دارد از میان واجدین شرایط جذب عمومی برای تصدی منصب قضاء دعوت بهعمل آورد.
از اینرو داوطلبان میتوانند از روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ لغایت پایان روز جمعه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ صرفاً به صورت اینترنتی و از طریق درگاه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی www.hrtc.ir نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.
جزییات بیشتر در سایت رسمی معاونت منابع انسانی قوه قضاییه به آدرس:
https://qazahrm.eadl.ir/news/articles/articleType/ArticleView/articleId/۱۱۳۵۱