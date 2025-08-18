پخش زنده
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسانشمالی گفت:هیچ تعللی در حل مشکلات واحدهای تولیدی پذیرفتنی نیست و همه موانع تولید و رونق اقتصادی باید با جدیت برداشته شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، محمودرضا معموری در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید گفت: هر مصوبهای که در ستاد تسهیل تصویب باید سریع اجرا شود و در غیر این صورت با مسئولان کوتاهیکننده برخورد خواهد شد.
وی افزود: تولیدکنندگان باید در پرداخت بدهیهای بانکی کوتاهی نکنند و مسئولان نیز با سختگیری و جدیت از روند اجرایی شدن طرحها حمایت میکنند.
معاون اقتصادی استانداری خراسان شمالی ادامه داد: تا زمانی که بدهیهای گذشته بانکی پرداخت نشده باشد، اجرای طرحهای توسعه منطقی نیست مگر آنکه واحد تولیدی توانایی پرداخت داشته باشد.
معموری همچنین بر لزوم تکریم سرمایهگذاران و رسیدگی سریع به امور مردم تاکید کرد و با اشاره به لزوم همکاری بانکها در ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان گفت: تزریق اعتبار میتواند موانع رونق اقتصادی را برطرف کرده و واحدهای تولیدی را سریعتر وارد بازار کار کند.
وی افزود: کارشناسان باید نحوه مصرف تسهیلات و اثرگذاری آن بر اشتغال و جذب نیروی انسانی را بررسی کنند.
در این جلسه برای هفت واحد تولیدی که با مشکلات بانکی، توقف تولید و مسائل حقوقی مواجه بودند، تصمیماتی برای بخشودگی بدهی، تامین تسهیلات بهینیاب و مهلت بازپرداخت گرفته شد.