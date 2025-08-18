مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران از اختصاص ۲۰ میلیارد ریال برای مرمت و زیباسازی پل محمدحسن خان قاجار شهرستان بابل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما، حسین ایزدی با اشاره به اختصاص ۲۰ میلیارد ریال برای مرمت و زیباسازی پل محمدحسن خان قاجار شهرستان بابل گفت: با اختصاص این اعتبار، این پل تاریخی که یکی از بناهای قابل توجه در شهرستان بابل است بهسازی شده و از وضعیت فعلی خارج می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران به تجهیز کارگاه برای مرمت پل تاریخی محمدحسن خان در شهرستان بابل اشاره کرد و افزود: در روزهای آینده یک کارگاه در محدوده این پل برای اجرای ساخت و ساز و مرمت پل تاریخی محمد حسن خان ایجاد خواهد شد و این کارگاه تا پایان اجرای کامل مرمت و زیباسازی فعال خواهد بود.

او با بیان اینکه محمد حسن‌خان، پلی قدیمی است که بر روی رودخانه بابلرود بنا شده و از دوران قاجار به یادگار مانده است؛ یادآور شد: مازندران از ظرفیت‌های متنوع میراثی برخوردار است که متاسفانه به دلیل ویژگی‌های اقلیمی استان نیازمند مرمت و بهسازی و رسیدگی است تا ضمن برگشت به مبادلات زندگی اجتماعی مردم بعنوان جاذبه گردشگری مورد استفاده قرارگیرد.

ایزدی با تاکید یر اینکه اعتبارات آداره‌کل میراث‌فرهنگی یرای ساماندهی آثار تاریخی و فرهنگی مازند ان کافی نیست، تصریح کرد: این آثار تاریخی سرمایه‌های ملی هستند و مرمت، نگهداری وحقاظت از این سرمایه‌های مردمی با عزم وحمایت ملی امکان‌پذیراست.

پل تاریخی محمدحسن خان در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه، سال ۱۳۵۶ خورشیدی با شماره ۱۴۱۴ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.