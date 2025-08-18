به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سرهنگ حبیب موسوی با اعلام این خبر گفت: مالکان وسایل نقلیه و یا نمایندگان قانونی آنها می‌توانند با مراجعه به دفاتر پلیس+۱۰ با ارائه مدارک مالکیت شامل کارت ملی، سند (برگ سبز) و کارت مشخصات وسیله نقلیه نسبت به ترخیص وسیله نقلیه خود اقدام کنند.

وی افزود: صاحبان خودرو‌ها بیشتر از یک سال و موتورسیکلت‌ها بیشتر از ۶ ماه که در پارکینگ‌های استان به هر دلیل قانونی در توقیف می‌باشند نسبت به تعیین و تکلیف آنها اقدام کنند و به واحد‌های ترخیص پلیس مراجعه کنند.

رئیس پلیس راهور انتظامی استان تصریح کرد: در صورت عدم مراجعه مالکان وسایل نقلیه و یا نمایندگان قانونی آنان تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴ از تاریخ آخرین خبر اطلاع رسانی شده، وسیله نقلیه در حکم رها شده تلقی و حسب مقررات تعیین شده و اقدامات قانونی از طریق مراجع قضائی جهت مزایده اقدام خواهد شد.