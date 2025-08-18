به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اجرای نمایش «تاریخ، درگیرِ شایعاتِ ما» با طراحی، نویسندگی و کارگردانی حسین سلمان‌پور از عصر یکشنبه ۲۶ مرداد در تماشاخانه انتظامی خانه هنرمندان ایران آغاز شده است.

احمد دهواری، علیرضا نصری، محمد مبین وکیلی، محمدرضا پیل‌پا، آرمین سارویه، امین شکری، هلنا رحیمی‌زاده، محمدمهدی قهاری، امین رحمتی، امیر سربلند و حسین سلمان‌پور در این نمایش به ایفای نقش پرداخته‌اند.

در خلاصه داستان «تاریخ، درگیرِ شایعاتِ ما» آمده است: هر کجا شما ما را دیدید بزنید بر شما مبارک، هرکجا ما شما را دیدیم می‌زنیم بر ما مبارک!

این نمایش از یکشنبه ۲۶ مرداد تا جمعه ۲۱ شهریور در تماشاخانه انتظامی خانه هنرمندان ایران هر روز ساعت ۱۹ (به‌جز شنبه‌ها) روی صحنه می‌رود.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت این نمایش می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.