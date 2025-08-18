پخش زنده
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح تأکید کرد: مقاومت بر اساس اعتقادات خود عمل میکند و ضربات سنگینی به دشمن زده است؛ ضمن اینکه جمهوری اسلامی و ملت قهرمان ایران با جدیت از مقاومت حمایت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار سرتیپ پاسدار «ابوالفضل شکارچی» معاون فرهنگی و جنگ نرم ستاد کل نیروهای مسلح در گفتوگویی با بیان اینکه مقاومت یک اندیشه و تفکر است که به هیچ عنوان نمیتوان از بین برد، اظهار داشت: اندیشه و تفکر مقاومت، منطبق با وعدههای الهی و شکستناپذیر است و هیچ سلاح و جنگافزاری نمیتواند در مقابل آن دستاوردی داشته باشد.
سردار شکارچی: رزمندگان مقاومت تا دستیابی به پیروزی نهایی به راه خود ادامه میدهند
سردار شکارچی با تأکید بر اینکه آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی با توطئههایی همچون خلع سلاح مقاومت، تحریم اقتصادی و کشتن زنان و کودکان مظلوم هرگز به نتیجه نخواهند رسید، افزود: رژیم کودککش صهیونیستی با وجود حمایت اربابان خود بهویژه آمریکای جهانخوار، هرچه بیشتر تقلا میکند، بیشتر در باتلاق فرو میرود و مسیری که صهیونیستها انتخاب کردهاند، نهایتاً به نابودی خود آنها منجر خواهد شد.
وی ادامه داد: صهیونیستها با کودککشی، محاصره اقتصادی و جلوگیری از ورود دارو و غذا به غزه، منفورترین رژیم در نزد افکار بینالمللی هستند؛ آنها روز به روز ضعیفتر میشوند و با تصور غلطی که دارند، قطعاً شکست خواهند خورد.
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح همچنین در پاسخ به ادعای ترامپ مبنی بر ممانعت ایران از مذاکرات حماس با رژیم صهیونیستی، گفت: رزمندگان دلاور و شجاع مقاومت در سراسر منطقه از جمله حماس که گروهی مستقل و جهادی است، برای آزادی سرزمینهای اشغالی از چنگ صهیونیستها میجنگند و نیازی به اخذ دستور از دیگران ندارند.
سردار شکارچی تأکید کرد: مقاومت بر اساس اعتقادات خود عمل میکند و ضربات سنگینی به دشمن زده است؛ ضمن اینکه جمهوری اسلامی و ملت قهرمان ایران با جدیت از مقاومت حمایت میکنند.
وی در واکنش به تهدیدات اخیر وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز اظهار داشت: آنها پیش از این نیز تهدید کردند، اما نتیجۀ آن در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه چه شد؟ بسیاری از اماکن حساس و مهم نظامی، امنیتی و... از شمال تا جنوب سرزمینهای اشغالی با خاک یکسان شد و صهیونیستها مجبور شدند که طعم تلخ شکست را بپذیرند.
معاون ستاد کل نیروهای مسلح اضافه کرد: این تهدیدها در صورت عملیشدن نیز میتواند عواقب سختتر و شکستهای سنگینتری را به آنها تحمیل کند. آمریکای جنایتکار و صهیونیستها هرگز در برابر مقاومت، پیروز نشدهاند و نخواهند شد؛ آنها آرزوی هرگونه پیروزی را به گور خواهند برد.
سردار شکارچی در پایان خاطرنشان کرد: رزمندگان مقاومت با توکل به خداوند متعال و با اتکا به اندیشۀ الهی تا دستیابی به پیروزی نهایی و آزادی قدس و سرزمین مقدس فلسطین به راه خود ادامه خواهند داد و دشمنان سفاک، خونخوار، بی رحم و وحشی را به زبالهدان تاریخ خواهند سپرد