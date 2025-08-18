پخش زنده
امروز: -
بیش از ۷۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی سیستان و بلوچستان در سال جاری به سیستمهای نوین آبیاری مجهز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: این اقدام منجر به صرفهجویی چشمگیر ۲۷۳ میلیون مترمکعبی آب شده است.
علیرضا دهمرده افزود: ۴۴۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای این طرح هزینه شده و سطح کل اراضی مجهز به روشهای مدرن آبیاری در استان به ۵۰ هزار و ۶۹۳ هکتار رسیده است.
وی افزود: از این مقدار، ۲۹ هزار و۳۶۶هکتار مربوط به باغات و ۲۱ هزار و ۳۲۷ هکتار متعلق به اراضی زراعی است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان کاهش مصرف آب، افزایش راندمان آبیاری و بهینهسازی استفاده از منابع آبی را از مهمترین مزایای این طرح برشمرد و تأکید کرد: با توجه به خشکسالیهای پیاپی، توسعه این سیستمها در استان یک ضرورت حیاتی است.
دهمرده خاطرنشان کرد: این اقدام بخشی از برنامههای بلندمدت برای مدیریت بحران آب و بهبود الگوی مصرف در بخش کشاورزی است که در سالهای آینده نیز با قوت ادامه خواهد یافت.