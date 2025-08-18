پخش زنده
مدیرعامل آبفای استان قم گفت: در صورت تخصیص تصفیهخانه جدید فاصلاب قم در کمتر از ۲۴ ماه آینده به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مهدی نظرزاده با اشاره به پیشرفت مناسب طرح تصفیهخانه جدید فاضلاب استان قم گفت: عملیات خاکی این طرح از حدود یک ماه پیش آغاز شده است و جبهههای کاری کارگاه تا یک ماه آینده تکمیل میشود و عملیات اجرایی با سرعت ادامه خواهد یافت.
وی تأکید کرد در صورت تخصیص به موقع اعتبارات بنا داریم این تصفیهخانه جدید را در کمتر از ۲۴ ماه آینده به بهرهبرداری برسانیم.
مدیرعامل آبفای استان قم حمایتهای مالی و جدیت استاندار قم در پیگیری موضوع فاضلاب، بهویژه در ارتباط با طرحهای مرتبط با نهضت ملی مسکن را یکی از عوامل اصلی تسریع این طرح عنوان کرد.
نظرزاده همچنین به انجام مطالعات شبکه فاضلاب در شهرکهای طایقان و پرنیان اشاره کرد و گفت: این مطالعات توسط شرکت آبفا انجام شده و در مرحله بررسی و تصویب طرح است.
وی با اشاره به پیشرفت خط انتقال پساب به شهرکهای صنعتی، بر ضرورت جداسازی آبیاری فضای سبز از آب شرب تأکید کرد و گفت: در حال حاضر ۳۰ درصد فضای سبز در محورهای کمربندی خارج از شهر قم با پساب آبیاری میشود و امیدواریم این میزان افزایش یابد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب قم همچنین تکمیل شبکههای جمعآوری فاضلاب در داخل شهر قم، بهویژه در منطقه انسجام را از برنامههای مهم این شرکت برشمرد و اضافه کرد: این موضوع با تزریق اعتبارات لازم با جدیت دنبال خواهد شد.