رئیس کل دادگستری مازندران با حضور در آسایشگاه جانبازان قطع نخاع، به مشکلات حقوقی و قضایی آنان رسیدگی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس کل دادگستری مازندران همزمان با سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی، با حضور در آسایشگاه جانبازان قطع نخاع مرکز استان، به مشکلات و درخواستهای حقوقی و قضایی این عزیزان رسیدگی کرد.
عباس پوریانی در این بازدید با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و آزادگان، گفت: در دیدار چهره به چهره با جانبازان گرانقدر، مسائل و درخواستهای قضایی آنان بررسی و دستورات لازم برای رسیدگی صادر شد. وی افزود: بخشی از مشکلات مطرحشده مرتبط با دستگاه قضایی و بخشی دیگر مربوط به سایر دستگاههای اجرایی استان است که قطعاً پیگیری خواهد شد.
پوریانی با تأکید بر اینکه جانبازان شهدای زنده و افتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند، افزود: امروز وظیفه همه مسئولان است که ضمن ادای احترام به مقام شهدا و ایثارگران، با خدمترسانی به جانبازان، دغدغههای آنان را کاهش دهند.
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: درب اتاق روسای دادگستریها، دادستانها و قضات باید همواره به روی مردم بهویژه جانبازان گرانقدر باز باشد تا مشکلات و مسائل آنان در سریعترین زمان ممکن بررسی و پیگیری شود.