پخش زنده
امروز: -
باند چهار نفرهای که با شگردی خاص بیش از ۷۰۰ میلیارد ریال از فروشندگان کالا در سایتهای واسطهگر کلاهبرداری کرده بودند، دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهرگفت: اعضای این باند با فروشندگان کالا در سایتهای دیوار و باسکول تماس میگرفتند و پس از توافق بر سر قیمت فردی را بهعنوان خریدار اعزام و در ازای چک، کالاها را تحویل میگرفتند، اما شاکیان پس از مراجعه به بانک متوجه میشدند چکها به نام یک معتاد کارتنخواب صادر شده است و موجودی ندارد.
سرهنگ علی سبحانی افزود: ماموران موفق شدند فرد معتادی که برای وی دستهچک صادر شده بود و همچنین اعضای باند ۴ نفره را که شامل ۳ مرد و یک زن بودند در چند عملیات جداگانه در شهرهای قم، اصفهان و فلاورجان دستگیر کنند.
وی گفت: با اعتراف دستگیر شدگان یک انبار در شهرستان خمینیشهر شناسایی و تعداد قابل توجهی کالا و اجناس خریداری شده به ارزش ۱۰ میلیارد ریال کشف و به مالباختگان بازگردانده شد.
فرمانده انتظامی خمینی شهر با اشاره به وصول ۳۰ فقره شکایت از شهرهای خمینیشهر، اصفهان، قم، تهران، تبریز، همدان و اراک افزود: متهمان برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.
سرهنگ سبحانی از شهروندان خواست در معاملات خود دقت داشته باشند و قبل از تحویل کالا به خریداران از اصالت مدارک و اعتبارسنجی چکها اطمینان حاصل کنند.