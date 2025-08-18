دبیرخانه سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد با توجه به زمان اندک باقی‌مانده تا جشنواره، تاریخ ارسال نسخه بازبینی فیلم‌های متقاضی به دبیرخانه تمدید نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، دبیرخانه جشنواره بین‌المللی فیلم های کودکان و نوجوانان در اطلاعیه‌ای با ابراز خرسندی از مشارکت متقاضیان شرکت در جشنواره اعلام کرد: با توجه به استقبال قابل توجه هنرمندان، پایان وقت اداری چهارشنبه پنجم شهریور ماه سال جاری آخرین زمان ارسال نسخه بازبینی فیلم‌ها به دبیرخانه جشنواره بوده و به دلیل لزوم توجه به جدول زمان‌بندی بازبینی فیلم‌ها و سایر مراحل جشنواره و همچنین فرصت اندک باقی‌مانده تا برگزاری این رویداد تمدید تاریخ مذکور امکان پذیر نیست.

دبیرخانه جشنواره از متقاضیان محترم تقاضا کرده تا تاریخ یاد شده یک نسخه بازبینی از فیلم خود را به صورت MP4/ 1080/1920 به آدرس: تهران خیابان ولی‌عصر (عج) نرسیده به ایستگاه توانیر، نبش خیابان لنکران، پلاک ۲۴۵۴ طبقه پنجم ساختمان شماره ۳ بنیاد سینمایی فارابی تحویل داده و یا نسخه مذکور را از طریق ارسال لینک در Google Drive Share To All به دبیرخانه ارسال کنند.

همچنین شماره تلفن02188194235 آماده پاسخگویی سئوالات متقاضیان در این زمینه است.

سی و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان ایران از 12 تا 16 مهرماه امسال با دبیری حامد جعفری به میزبانی اصفهان برگزار می شود.