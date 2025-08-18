به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون وزیر راه و شهرسازی در سفر به شهرستان برخوار گفت: قسمت عمده کار تمام شده، اما هنوز بعد از گذشت سال‌ها کل طرح بدون بهره برداری باقی مانده است.

هوشنگ بازوندافزود: از مجموع سی و چهار کیلومتر این جاده بیست کیلومتر آماده شده است و با بهره برداری از این طرح، بخش عمده‌ای از آلایندگی هوا و ترافیک شمال اصفهان کاهش می‌یابد.

وی گفت: بر اساس برنامه ریزی که در این نشست شد تا پایان سال آینده، این طرح به بهره برداری می‌رسد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره تعیین پیمانکار این طرح تا یک ماه آینده افزود: علاوه بر اعتبارات قانونی که در لایحه بودجه برای این طرح در نظر گرفته شده است سیصد میلیارد تومان دیگر برای اجرای این طرح اختصاص یافته است.