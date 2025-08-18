پخش زنده
مجموعه پویانمایی «موزه» به عنوان اثر برگزیده در نهمین دوره جشنواره بینالمللی پویانمایی و کمیک «چانیکارتون» یونان، نمایش داده خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پویانمایی «موزه»، از تولیدات مرکز صبا به کارگردانی بهروز یغمائیان و آبتین یغمائیان، در نهمین دوره جشنواره بینالمللی پویانمایی و کمیک چانیکارتون (Chaniartoon) که در شهر چانیا، یونان برگزار میشود، به عنوان اثر برگزیده انتخاب شده است.
جشنواره چانیکارتون یکی از رویدادهای مهم هنرهای تصویری است که هر ساله میزبان آثار پویانمایی کوتاه از سراسر جهان است. این رویداد امسال در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۴ (۱۲ سپتامبر ۲۰۲۵) با بخشهای متنوعی از جمله نمایش فیلمها، کارگاههای آموزشی، نمایشگاه کمیک، تجربیات واقعیت مجازی (VR) و واقعیت افزوده (AR) و رویدادهای جانبی دیگر برگزار خواهد شد.
مجموعه پویانمایی «موزه» با بهرهگیری از روش استاپموشن، اثری جذاب و آموزشی است که با هدف آشنایی کودکان با تاریخ هنر ایران تولید شده است. این مجموعه، بیننده را به سفری در زمان میبرد تا هویت فرهنگی، اجتماعی و تمدنی آثار هنری ایرانی را کشف کند. طراحی فضای هر قسمت از این مجموعه برگرفته از معماری و تزئینات تاریخی ایران است و پیوندی مستحکم میان هنر و معماری ایرانی برقرار مینماید.
اداره کل تامین و رسانه بینالملل صداوسیما مسئولیت توزیع بینالمللی این اثر را بر عهده دارد.