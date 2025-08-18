به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نشست شورای عالی پارالمپیک صبح امروز دوشنبه در کمیته ملی پارالمپیک و با حضور نمایندگان ارگان‌های تصمیم گیر در حوزه ورزش جانبازان و توان یابان برگزار شد که در این نشست، غفور کارگری رییس کمیته ملی پارالمپیک گفت: از ۱۸ مهرماه هفته پارالمپیک در کشورمان آغاز می‌شود و تا ۲۴ مهرماه هر روز ویژه برنامه‌هایی را تدوین کرده‌ایم تا مردم کشورمان و حتی دنیا با ظرفیت‌های بی نظیر این حوزه ورزشی افتخار آفرین بیشتر آشنا شوند.

وی افزود: در تلاش هستیم تا در روز پایانی هفته پارالمپیک که ۲۴ مهرماه خواهد بود از حضور رییس جمهور محترم در بین ورزشکارانمان بهره ببریم.