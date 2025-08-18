پخش زنده
برای نخستین بار در ایران، پژوهشی جامع با هدف بررسی علمی دستسازههای صخرهای در استان کرمانشاه با بهرهگیری از روشهای پیشرفته میکروسکوپی و تجزیه و تحلیل (آنالیز) میکروفسیل آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، فصل نخست پروژه «بررسی، مستندنگاری و مطالعات آزمایشگاهی دستساختههای صخرهای استان کرمانشاه» به همت اداره کل میراثفرهنگی ، گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه با مجوز پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری در حال اجرا است.
آذر جنتیمهر افزود: دستسازههای صخرهای که در گذشته توسط حفاران غیرمجاز با نام «جوغن» شناخته میشدند و به اشتباه بهعنوان نشانه گنج تلقی میشدند، اینبار با رویکردی علمی و مبتنی بر روشهای نوین آنالیز میکروسکپی و بقایای میکروفسیلی مورد بررسی و مطالعه قرار میگیرند.
وی گفت : این آثار دارای فرمها و ابعاد متنوع بوده و بر اساس شواهد میدانی، کاربریهای متفاوتی شامل استفادههای معیشتی مانند آمادهسازی و فرآوری مواد خوراکی و کاربریهای غیرمعیشتی آیینی و نمادین نیز داشتهاند.
سرپرست هیئت باستانشناسی افزود : این رویکرد نوین، افق تازهای در شناخت، حفاظت و مدیریت بهینه میراث فرهنگی میگشاید و گامی مؤثر در پیشگیری از تخریبهای ناشی از حفاریهای غیرمجاز به شمار میآید.
جنتی مهر گفت : این پروژه و مطالعات با بهکارگیری روشهای علمی و مطالعات آزمایشگاهی به ما این فرصت را میدهد که درک روشنتری از این بقایای فرهنگی و مردمان گذشته داشته باشیم و همچنین میتواند رویکردهای تازهای از فرآیندهای فرهنگی و تکنیکی ساخت این یافتهها فراهم کند.