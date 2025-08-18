محدودیت‌های اساسی مانند مشکلات تامین انرژی، قیمت‌گذاری دستوری، نرخ خوراک و فرآورده‌ها باعث کاهش تولید این صنایع نسبت به تیرماه سال گذشته شده است. اما مقایسه تولیدات با خرداد ۱۴۰۴ نشان‌دهنده افزایش در روند تولید برخی صنایع است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اداره میز‌های صنعت و رتبه‌بندی ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد که جزئیات عملکرد صنایع مهم به شرح زیر است:

صنعت خودرو و ساخت قطعات:

تولید این صنعت در تیر ۱۴۰۴ نسبت به تیر ۱۴۰۳ حدود ۳۰ درصد کاهش داشته و از ۸۹ هزار و ۶۷۹ دستگاه به ۶۲ هزار و ۷۹۱ دستگاه رسیده است. با این حال، نسبت به خرداد ۱۴۰۴، ۷ درصد رشد تولید گزارش شده است. افزایش تولید محصولات دنا و هایما و همچنین کامیونت‌های سنگین خدیزل عامل اصلی این بهبود بوده‌اند. کاهش سالانه تولید به دلیل ناتوانی در آزادسازی قیمت‌ها و مشکلات تامین انرژی برق عنوان شده است.

صنعت فلزات اساسی:

تولید این صنعت با کاهش ۵ درصدی سالانه از ۱.۸۴۷ میلیون تن به ۱.۷۶۰ میلیون تن در تیرماه امسال رسیده و نسبت به خرداد ماه ۱۳ درصد افت داشته است. عمده کاهش تولید در نماد‌های فولاد، فخوز و فخاس بوده که متاثر از ناترازی انرژی و قطعی برق فولادسازان گزارش شده است. با وجود افزایش تولید ۷ درصدی نسبت به زمستان ۱۴۰۳، افت ۱۳ درصدی نسبت به بهار ۱۴۰۳ نشان‌دهنده مشکلات شدید انرژی در این بخش است.

صنعت استخراج کانه‌های فلزی:

این صنعت با رشد ۲۶ درصدی تولید سالانه همراه بوده و تولید در تیر ۱۴۰۴ به بیش از ۸.۴ میلیون تن رسیده است. نسبت به خرداد ماه نیز افزایش ۳ درصدی داشته، اما نسبت به بهار ۱۴۰۴ کاهش تولید گزارش شده است.

صنعت فرآورده‌های نفتی:

تولید این صنعت نسبت به تیر ۱۴۰۳ کاهش اندکی داشته، اما در مقایسه با خرداد ۱۴۰۴ افزایش ۳ درصدی گزارش شده است. همچنین در بهار ۱۴۰۴ نسبت به زمستان و بهار سال قبل، رشد چشمگیری در تولید مشاهده شده است.

صنعت مواد و محصولات شیمیایی:

این صنعت با کاهش ۱۹ درصدی تولید سالانه مواجه بوده است. اما در تیر ۱۴۰۴ نسبت به خرداد ماه، ۵ درصد رشد داشته است که ناشی از افزایش تولید نماد‌های زاگرس و مارون است. با این حال، تعطیلی برخی واحد‌ها در زمان جنگ ۱۲ روزه باعث کاهش موقت تولید شده است. همچنین محدودیت‌های مصرف انرژی در زمستان سال گذشته باعث کاهش تولید شده و رفع این محدودیت‌ها می‌تواند بهبود بیشتری در تولید به همراه داشته باشد.

به طور کلی، پایان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اثر مثبتی بر روند تولید صنایع بورس گذاشته و باعث افزایش نسبی تولید نسبت به ماه قبل شده است. با این حال، چالش‌های ساختاری مانند محدودیت‌های انرژی، قیمت‌گذاری دستوری و مشکلات تعیین قیمت فروش همچنان مانع رشد کامل تولید و بهبود پایدار صنایع بزرگ بازار سرمایه شده‌اند.