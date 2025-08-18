توسعه سیستان و بلوچستان در گرو نگاه ویژه به طرح‌های بلند مدت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره بر ضرورت بهره‌برداری حداکثری از منابع محدود دولتی، گفت: مدیریت طرح‌های عمرانی استان باید با نگاه بلندمدت و نظارت فنی مستمر انجام شود.

عطالله اکبری در نشست شورای توسعه و برنامه ریزی با اشاره به نقش شورای فنی در ارتقای کیفیت طرح‌های عمرانی سیستان و بلوچستان افزود: از ابتدای آغاز به کار در این مسئولیت، برگزاری منظم و مؤثر این شورا در دستور کار قرار گرفته و تاکنون جلسات متعددی با حضور کارشناسان فنی دستگاه‌ها برگزار شده است.

اکبری اظهار کرد: همه دستگاه‌ها، قوی‌ترین کارشناسان خود را به این شورا معرفی کرده‌اند و بازدید‌های میدانی کارشناسان از طرح‌ها، به‌صورت متقابل و دقیق انجام می‌شود تا ارزیابی‌ها مبتنی بر واقعیت‌های اجرایی باشد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سیستان و بلوچستان بیان کرد: تا زمانی که مدیران دستگاه‌های اجرایی از وضعیت دقیق طرح‌های خود از جنوب تا شمال استان اطلاع نداشته باشند، کیفیت اجرا کاهش می‌یابد و نظارت مؤثر شکل نمی‌گیرد.

وی با اشاره به نقش پیمانکاران در کاهش یا ارتقای کیفیت طرح‌ها گفت: زمانی می‌توان از پیمانکار انتظار عملکرد مطلوب داشت که مدیران نیز حضور میدانی و پیوسته داشته باشند.

اکبری با بیان اینکه تأمین منابع مالی دولت به‌سختی انجام می‌شود و باید تا آخرین لحظه مورد رصد و مدیریت قرار گیرد، تصریح کرد: دستگاه‌ها در صورت ارائه برنامه‌های دقیق و طرح‌های دارای بازدهی مناسب، از حمایت کامل استانداری و سازمان برنامه‌وبودجه برخوردار خواهند شد.