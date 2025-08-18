بنیاد مسکن آذربایجان غربی در هفته دولت از ۱۲۳ پروژه طرح هادی و آسفالت‌ریزی و همچنین ۱۰۰۰ واحد مسکن روستایی بهره‌برداری می‌کند؛ واگذاری سند ۷۰۰ قطعه زمین و آغاز عملیات ساخت ۷۴۰ واحد مسکونی از دیگر طرح‌ها خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، برنامه‌های افتتاح و کلنگ‌زنی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان‌غربی در آستانه هفته دولت، با حضور معاونین این نهاد تدوین و نهایی شد. این برنامه‌ها شامل ۱۲۳ طرح هادی و آسفالت‌ریزی معابر روستایی، بهره‌برداری از یک هزار واحد مسکن روستایی، واگذاری ۷۰۰ قطعه زمین روستایی، و آغاز عملیات ساخت ۷۴۰ واحد در قالب نهضت ملی مسکن روستایی است.

علاوه بر این، در هفته دولت سال جاری، سه هزار جلد سند به متقاضیان تحویل خواهد شد. در بخش مسکن شهری نیز، افتتاح ۵۰ واحد از پروژه‌های نهضت ملی مسکن شهری و واگذاری ۵۸۴ قطعه زمین در همین طرح برنامه‌ریزی شده است.

علیرضا مقدم، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان‌غربی، در این جلسه ضمن تأکید بر اهمیت وفاق و همدلی میان معاونین، هماهنگی و همکاری جمعی را در راستای پیشبرد اهداف خدماتی بنیاد مسکن در هفته دولت، مصداق بارز وفاق و خدمت دانست.

طرح‌های مذکور قرار است همزمان با هفته دولت و با حضور مدیران کشوری و استانی در آذربایجان‌غربی به بهره‌برداری رسیده یا عملیات اجرایی آنها آغاز شود.