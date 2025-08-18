پخش زنده
با حضور فرماندار و نماینده مردم میاندوآب - باروق و چهاربرج آخرین روند اجرای طرحهای عمران روستایی بخشهای مرکزی و للکلو و گوگ تپه این شهرستان بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ امیر تیموری فرماندار میاندوآب و علی احمدی نماینده مردم شهرستانهای میاندوآب، باروق و چهاربرج در مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی روند اجرای طرحهای عمرانی مانند آسفالت ریزی معابر روستایی از بخشهای مرکزی، للکلو و گوگ تپه این شهرستان بازدید کردند.
فرماندار میاندوآب در بازدید از طرحهای بخش للکلو گفت: طرحهای عمرانی متعددی در روستاهای قره پاپاق - چیلیک - تپه صارمی - مروان کندی و تپه چلیک بخش للکلو شامل زیرسازی، جدول گذاری، اجرای کانیو، مسیرگشایی طرح هادی و اجرای جوب، آبرو با اعتبار بیش از ۲۳ میلیارد ریال از محل اعتبارات کمیته برنامه ریزی شهرستان اجرا میشود که تا پایان فصل کاری تکمیل و تقدیم اهالی منطقه خواهند شد.
تیموری در بازدید از طرحهای بخش مرکزی نیز گفت: آسفالت ریزی معابر روستای نصیرکندی در ۷ هزار مترمربع با اعتباری بالغ بر ۲۹ میلیارد ریال از منابع مالی دهیاری و با استفاده از قیر تهاتری بنیاد مسکن اجرا شده است.
وی همچنین در بازدید از طرحهای بخش گوگ تپه گفت: زیرسازی و آسفالت روستای حاصل قوبی افشار، طرح فیبر نوری وزیرسازی و آسفالت در روستای گوگ تپه، آسفالت ریزی روستای دولت آباد، زیر سازی و آسفالت ریزی روستای زنجیر آباد، زیرسازی و جدول گذاری و آسفالت روستای کانیه سر، زیرسازی روستای یقینعلی تپه و زیر سازی حسن کندی در این بخش اجرا میشود.
علی احمدی نماینده مردم شهرستانهای میاندوآب، چهاربرج و باروق در مجلس شورای اسلامی نیز در این بازدیدها ضمن تاکید بر تسریع در روند اجرای طرحهای عمران روستایی، توجه به زیرساختهای مورد نیاز روستاها در بخشهای آموزشی و ورزشی و بهداشت و مخابرات در حین اجرای طرحهای عمرانی را خواستار شد.