خبرگزاری صدا و سیما ؛ به گزارشمهدی گلشنی، مدیرکل حمل‌ونقل عمومی و امور مناطق شهرداری تهران، در جلسه هماهنگی برای نوسازی قطعه جنوبی خط یک مترو با تأکید بر اهمیت بهسازی و نوسازی قطعه جنوبی خط یک مترو در ارتقای ایمنی و امنیت مسافران، گفت: طی چند ماه گذشته که عملیات بهسازی و نوسازی این بخش از خط یک مترو در جریان بوده است، کارکنان شرکت بهره‌برداری مترو با همکاری سازمان‌هایی از جمله شرکت واحد اتوبوسرانی، سازمان تاکسیرانی، پلیس راهور و شهرداری منطقه، کوشیده‌اند تا کمترین اختلال در خدمات‌رسانی به شهروندان ایجاد شود.

مسعود لطفی مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه نیز در این جلسه با اشاره به پیشرفت ۶۵ درصدی عملیات نوسازی خط یک مترو، گفت: برای انجام این طرح مهم، همکاری و هم افزایی سایر بخش‌های حوزه حمل و نقل ضروری است و از تمام دستگاه‌های همکار و همراه که در این مسیر ما را یاری کرده‌اند، صمیمانه تشکر می‌کنیم.

همچنین از شهروندان و مسافران محترم نیز عذرخواهی می‌کنیم و از درک و همراهی آنها قدردانیم. قطعاً این اقدامات در نهایت به ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات مترو منجر خواهد شد.

سرهنگ بهزاد باتمانی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی منطقه ۱۶ نیز گفت: در این جلسه، درباره مشکلات ترافیکی منطقه بحث و تبادل‌نظر شد و تمهیداتی اندیشیده شده است تا در زمان بهسازی، مشکلات ترافیکی برای مسافران ایجاد نشود.

گفتنی است، شرکت واحد اتوبوسرانی با استقرار اتوبوس در کنار ایستگاه‌های مترو علی‌آباد و پایانه جنوب، مسافران را به‌صورت رایگان بین این دو ایستگاه جابه‌جا می‌کند.