به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از امور ارتباطات رسانه ای و اطلاع رسانی نخستین جشنواره ملی فیلم های کمدی سینمای ایران، با پیشنهاد اعضای شورای سیاستگذاری متشکل از ناصر باکیده، مصطفی محمودی، حمید عزتی کلی، اکبر نوری، حسین محمدی و محمود علیمحمدی و موافقت جعفر محمدی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان و رییس جشنواره، ساسان قجرکارگردان نویسنده و بازیگر سینما و تئاتر که طراحی و تاسیس جشنواره کمدی را نیز بر عهده داشت بعنوان دبیر این رویداد هنری معرفی شد. قجر پیش از این جشنواره هایی مختلفی در حوزه سینما و تئاتر را با محوریت برگزاری در استانهای کشور طراحی کرده بود که از آن جمله می توان جشنواره بین المللی پانتومیم، جشنواره ملی تئاتر ائل و ... را نام برد.

دبیرخانه نخستین جشنواره ملی فیلم‌های کمدی سینمای ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مهلت ثبت نام و ارسال آثار به جشنواره تا پایان وقت اداری روز شنبه اول شهریور ماه بوده و این مهلت تمدید نمی‌شود.

به گزارش امور ارتباطات رسانه‌ای و اطلاع رسانی نخستین جشنواره ملی فیلم‌های کمدی سینمای ایران، دبیرخانه این رویداد با قدردانی از هنرمندان و اهالی سینمای ایران به ویژه فیلمسازان فعال در عرصه فیلم کوتاه برای استقبال و حضور در جشنواره در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به دلیل لزوم برنامه ریزی مطلوب برای ارکان مختلف جشنواره با هدف برگزاری مطلوب این رویداد، فرصت ارسال و ثبت نام آثار شرکت کننده در جشنواره تمدید نخواهد شد و متقاضیان محترم شرکت در جشنواره لازمست حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه یکم شهریور ماه امسال نسبت به ثبت نام و ارسال آثار خود اقدام کنند.

عموم علاقه مندان می‌توانند برای ارسال آثار، دریافت فراخوان، پاسخگویی به سئوالات از راه‌های زیر با دبیرخانه جشنواره در تماس باشند.

• دبیرخانه: زنجان، خیابان شیخ فضل‌الله نوری، فرهنگسرای امام خمینی (ره) طبقه دوم

• تلفن ثابت: ۰۲۴۳۳۴۴۳۰۶۱

• تلفن همراه: ۰۹۱۹۰۶۱۹۰۵۵

• ایمیل: comedyfilmiran.fest@gmail.com

این رویداد توسط موسسه فرهنگی هنری طریقت نور اشراق، موسسه بهاران، با مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان، سازمان سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری زنجان، انجمن سینمای جوانان دفتر زنجان و بانک صادرات استان زنجان برگزار می‌شود.

نخستین جشنواره ملی فیلم‌های کمدی سینمای ایران، با هدف کشف و حمایت از استعداد‌های جوان و خلاق در حوزه فیلم سازی کمدی، ایجاد فضایی برای رقابت سالم و معرفی آثار برتر سینمای کمدی، تقویت نشاط اجتماعی و دوری از ابتذال در آثار کمدی، پاس‌داشت میراث سینمای کمدی ایران و تجلیل از پیشکسوتان وترویج سینمای کمدی متعهد مبتنی بر اخلاق، امید و هویت ایرانی از ۲۱ تا ۲۴ مهرماه امسال در دو بخش اصلی، شامل:

الف) بخش رقابتی: فیلم‌های داستانی کوتاه (تا ۳۰ دقیقه) فیلم‌های داستانی نیمه‌بلند (تا ۶۰ دقیقه) و فیلم‌های داستانی بلند (تله فیلم، فیلم‌های ویدئویی غیرسینمایی، بیش از ۶۰ دقیقه)

ب) پویا نمایی: آثار پویانمایی کوتاه (تا ۳۰ دقیقه)

و میهمان، شامل:

الف) بخش غیر رقابتی: نمایش آثار داستانی و پویانمایی در قالب‌های کوتاه، نیمه‌بلند و بلند

ب) مرور بر آثار سینمای کمدی ایران: نمایش فیلم‌های منتخب کمدی سینمای ایران از دهه ۶۰ تاکنون برگزار می‌شود.