به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز گفت: این حادثه ساعت ۲۱:۴۵ شامگاه یک شنبه (۲۶ مرداد) در یک ساختمان سه‌طبقه در خیابان شریعتی نبش کرامت رخ داد که بلافاصله آتش نشانان پس از اطلاع یافتن به محل اعزام شدند.

بابک ربیعی افزود: بر اثر شدت انفجار، طبقه سوم ساختمان به‌طور کامل تخریب شد و یک زن و مرد جوان دچار مصدومیت شدند که توسط امدادگران فوریت‌های پزشکی به مراکز درمانی اعزام شدند.

وی با تأکید بر رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گازسوز، از شهروندان خواست به‌صورت مستمر تجهیزات گازرسانی منازل خود را بررسی و از بروز حوادث مشابه جلوگیری کنند.

سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز نیز از نجات ۱۳ نفر از ساکنان یک مجتمع مسکونی ۵ طبقه در منطقه بوستان خبر داد و گفت: این حادثه که بر اثر اتصالی در سیم‌کشی برق ساختمان رخ داد، دو نفر از بانوان ساکن، جهت اقدامات پیشگیرانه به بیمارستان منتقل شدند.