به مناسبت روز خبرنگار نشست مسئولان قضایی استان با خبرنگاران برگزار و از خبرنگاران حوزه دستگاه قضایی استان تجلیل شد. در این نشست همچنین خبرنگاران مطالبات خود را مطرح کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل رئیس کل دادگستری استان اردبیل با بیان اینکه هم‌افزایی اطلاعات میان خبرنگاران و روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی ضروری است، افزود: همچنین لازم است وظایف و جایگاه خبرنگاران برای مردم تبیین شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین کثیرلو در نشست صمیمی با اصحاب رسانه در اردبیل با بیان اینکه در جنگ ۱۲ روزه اخیر شاهد انسجام آفرینی اصحاب رسانه در کشور بودیم، گفت: در تراز انقلاب اسلامی بودن، امانت داری و نقد منصفانه از ویژگی‌های شاخص یک خبرنگار است که اکثر خبرنگاران حاضر دارای این ویژگی هستند.

کثیرلو با تاکید بر اینکه خبرنگار هم باید مطالبه‌گر باشد و هم پاسخگو، ادامه داد: همچنین از خبرنگاران انتظار می‌رود به فرهنگ صلح و سازش توجه ویژه‌ای داشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل با بیان سال گذشته ۴۶ هزار پرونده در شورا‌های حل اختلاف، ستاد دیه و ... با صلح و سازش خاتمه پیدا کرده است، تصریح کرد: خبرنگاران باید آگاهی‌های حقوقی مردم را بالا ببرند و با کمک هم قانون‌مداری را یک فرهنگ کنیم.