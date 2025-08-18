دیوارهای صوتی در ۲۷ نقطه پایتخت نصب میشود
مدیرکل حمل و نقل عمومی و امور مناطق معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: کمیته ساماندهی دیوارهای صوتی در معاونت تشکیل شده که در آن درباره نصب و توسعه دیوارهای صوتی نگهداشت و استفاده از متریالهای جدید در معابر مشورت میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
،مهدی گلشنی، درباره آخرین وضعیت دیوارهای صوتی پایتخت گفت: رسیدگی به دیوارهای صوتی پایتخت از اهمیت بسزایی برخوردار است. به طوری که برای انجام بهتر امور به تازگی کمیته ساماندهی دیوارهای صوتی در معاونت تشکیل شده است و با دستور معاون حمل و نقل، دبیری این کمیته برعهده اداره کل حمل و نقل عمومی و امور مناطق است.
وی ادامه داد: ذیل این کمیته، فعالیتهای سازمان ترافیک، شرکت کنترل کیفیت هوا، مناطق ۲۲ گانه و اداره کل ایمنی مهندسی قرار میگیرد. هر کدام از این نهادها نمایندهای در کمیته دارند که اولویتهای شهر تهران را مشخص میکنند و درباره نصب و توسعه دیوارهای صوتی نگهداشت و استفاده از متریالهای جدید در معابر به مشورت میپردازند.
گلشنی تاکید کرد: حدود ۲۷ مورد برای نصب دیوارهای جدید شناسایی شده که اجرای اینها متناسب با بودجههایی است که تخصیص داده میشود.