به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان فارس اعلام کرد:در رقابت‌های بین‌المللی تکواندو عمان، نویان اکبری در رده نونهالان و وزن هشتم و امیر شایان امکان در رده جوانان و بزرگسالان و وزن چهارم با غلبه بر حریفان خود، موفق به کسب مدال طلای این مسابقات شدند.

این مسابقات با هدف ارتقای سطح فنی ورزشکاران و فراهم‌سازی زمینه رقابت‌های بین‌المللی برگزار شد و موفقیت نمایندگان فارس نشان‌دهنده ظرفیت بالای تکواندو استان در عرصه جهانی است.

مسابقات بین‌المللی تکواندو عمان از ۲۳ تا ۲۵ مرداد در شهر مسقط برگزار شد و ورزشکاران منتخب کشور‌های مختلف در آن حضور داشتند.