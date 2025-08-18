پخش زنده
دو ورزشکار استان فارس در رقابتهای بینالمللی تکواندو عمان در ردههای سنی مختلف، مدال طلای این مسابقات را کسب کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان فارس اعلام کرد:در رقابتهای بینالمللی تکواندو عمان، نویان اکبری در رده نونهالان و وزن هشتم و امیر شایان امکان در رده جوانان و بزرگسالان و وزن چهارم با غلبه بر حریفان خود، موفق به کسب مدال طلای این مسابقات شدند.
این مسابقات با هدف ارتقای سطح فنی ورزشکاران و فراهمسازی زمینه رقابتهای بینالمللی برگزار شد و موفقیت نمایندگان فارس نشاندهنده ظرفیت بالای تکواندو استان در عرصه جهانی است.
مسابقات بینالمللی تکواندو عمان از ۲۳ تا ۲۵ مرداد در شهر مسقط برگزار شد و ورزشکاران منتخب کشورهای مختلف در آن حضور داشتند.