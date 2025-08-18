پخش زنده
سیوهشتمین اجلاس روسای آموزش و پرورش کشور که از امروز با محوریت کیفیت و عدالت آموزشی آغاز به کار کرد و فردا به پایان میرسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین گفت: این اجلاس با شعار «کیفیت، عدالت، برای ایران، برای مدرسه» بهصورت حضوری و وبیناری برگزار میشود.
اصغری با اشاره به محورهای اصلی این رویداد گفت: توسعه عدالت آموزشی در فضا و آموزش از مهمترین موضوعات اجلاس خواهد بود.
وی تصریح کرد: در طول دو روز برگزاری این برنامه، تمامی حوزههای وزارت آموزش و پرورش با ارائهها و سخنرانیهای تخصصی حضور خواهند داشت تا ضمن بیان دغدغهها، هماهنگی بیشتری با مدیران اجرایی در محورهای تعیینشده ایجاد شود.
وی افزود: توسعه عدالت آموزشی با دو رویکرد، اجرای پروژه مهر، ارائه الگوی «مدرسه تراز»، محرومیتزدایی از فضا و تجهیزات آموزشی، تبیین احکام برنامه هفتم توسعه، طرح «نماد» و مقابله با آسیبهای اجتماعی، همچنین تحول در برنامهریزی، از مهمترین محورهای این اجلاس به شمار میرود.