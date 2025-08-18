از ابتدای امسال تاکنون حدود ۲ هزار مددجو کمیته امداد استان البرز برای آموزش‌های مهارتی و اشتغال به آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای و کارگاه‌های تولیدی معرفی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، مدیرکل کمیته امداد استان البرز اعلام کرد: در چهار ماه نخست امسال، ۵۶۵ نفر از مددجویان تحت حمایت این نهاد برای گذراندن دوره‌های بلندمدت مهارتی به ۵۱ آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای معرفی شده و هم‌اکنون در حال آموزش هستند.

وی افزود: با هدف غنی‌سازی اوقات فراغت تابستانی و توانمندسازی دانش‌آموزان برای ورود به بازار کار، ۵۱۶ دانش‌آموز متوسطه اول و دوم تحت حمایت کمیته امداد در رشته‌هایی همچون برنامه‌نویسی، تعمیرات تلفن همراه، تولید محتوا، حسابداری، طراحی و دوخت، کاربر رایانه و کاربر گرافیک رایانه‌ای آموزش می‌بینند.

رضا البرزی گفت: در بخش کاریابی نیز طی این مدت، ۲۲۶ نفر از مددجویان به ۷۲ کارگاه و شرکت معرفی و جذب بازار کار شده‌اند که این اقدام گامی مهم در مسیر خودکفایی و توانمندسازی خانواده‌های تحت حمایت است.