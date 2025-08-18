کارگروه قیمت گذاری خرما تشکیل می‌شود

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور گفت: کارگروهی متشکل از تعاون روستایی، جهاد کشاورزی و تشکل‌های تخصصی تشکیل می‌شود تا قیمت‌گذاری خرما به نفع تولیدکننده و مصرف‌کننده انجام شود.