فرمانده انتظامی شهرستان بجنورد گفت: در گشتزنیهای هدفمند، در چهار ماه گذشته ۵۵۰ دستگاه موتورسیکلت متخلف در بجنورد متوقف و توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرهنگ محمد گلمحمدزاده گفت: هماکنون هشت گشت موتوری در شیفت عصر و شب در خیابانها و پارکهای بجنورد حضور دارند و بر اساس درخواستهای مکرر شهروندان، در خیابانهای شهید صیاد شیرازی، ابوذر و نادر، بهویژه پارک نادر (پارک آذری)، استقرار ماموران انتظامی به صورت مستمر انجام میشود.
این مقام انتظامی با اشاره به برخورد با خردهفروشان مواد مخدر گفت: حدود ۷۰ پارک بجنورد بهصورت سرزده در صبح و عصر تحت گشتزنی پلیس قرار دارد، به طور مثال در یکی از روزها، پارکهای محدوده شمالی شهر شامل پارک جوادیه، کتابخانه آیتالله مهماننواز و پارک فدک تحت پوشش گشت انتظامی قرار گرفتند.