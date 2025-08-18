پخش زنده
مدیر عامل صندوق کار آفرینی امید استان سمنان روند حمایت از طرح مزارع انرژی خورشیدی برای چاههای آب کشاورزی را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مدیرعامل صندوق کار آفرینی امید استان سمنان گفت: یکی از برنامههای مهم صندوق کار آفرینی امید حمایت از طرحهای انرژیهای تجدید ناپذیر و انرژیهای خورشیدی است و در این بخش با همکاری بنیاد علوی ایجاد مزارع کوچک انرژیهای خورشیدی در مقیاسهای تامین انرژی برق برای چاههای کشاورزی به صورت جمعی در دستور کار است.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید استان سمنان در بازدید از مزرعه انرژی خورشیدی روستای لجران گرمسار گفت: در طرحهای احداث مزارع کوچک انرژی خورشیدی در بسترهای چاههای کشاورزی سه طرح در گرمسار در حال اجرا است و طرحهای دیگری در شهرهای سمنان ، شاهرود ، دامغان و گرمسار با همکاری باید علوی در حال اجرا است.
احسان بینا گفت: صندوق کار آفرینی امید تسهیلات روستایی در بستر چاههای کشاورزی را با تسهیلات ۴ درصد ارائه میدهد و دیگر طرحهای که ساپتا معرفی میکند با نرخ سود ۱۴ درصد انجام میدهد.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی استان سمنان گفت: این صندوق میتواند ۱۰۰ میلیارد تومان برای تامین ۵ مگاوات انرژی خورشیدی در تمام شهرهای استان با همکاری بنیاد علوی و ساپتا تسهیلات ارائه دهد.
محمود زندی مدیر مزرعه خورشیدی روستای لجران از مزیتهای اجرای این طرح و کاهش خاموشی در زمانهای پیک بار برق و همچنین افزایش سود آوری و فروش برق به سازمان توانیر گفت: برای ایجاد این مزرعه خورشیدی با حمایت۳۳ زارع صندوق کار آفرینی امید با همکاری بنیاد علوی ۱۵ میلیارد ریال تسهیلات با کارمزد ۴ درصد ارائه داد.
محمود زندی گفت: این طرح میتواند خاموشی های چاه های آب کشاورزی در منطقه کاهش دهد.