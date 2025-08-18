معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان زنجان، خبر تلف شدن یک قلاده پلنگ در شهرستان طارم را تکذیب کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا وسیما به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیطزیست امجد باقری با اشاره به انتشار برخی خبر‌ها در فضای مجازی گفت: تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر تلف شدن پلنگ در طارم به دست ما نرسیده است.

وی افزود: در روز‌های گذشته شایعاتی در کانال‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، اما صحت ندارد. حتی امروز گروهی از همکاران محیط‌بان برای گشت و کنترل به منطقه اعزام شدند و موردی مشاهده نشد.

معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان زنجان تصریح کرد:پیش‌تر نیز مشاهده‌ای از پلنگ در این منطقه ثبت شده بود، اما خبر تلف شدن آن صحیح نیست.