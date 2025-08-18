همزمان با روز‌های پایانی ماه صفر، تمهیدات انتظامی و ترافیکی در دستور کار پلیس راه خراسان رضوی قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس پلیس راه خراسان رضوی اعلام کرد: بر این اساس تردد وسائل نقلیه باری شامل تریلر، کامیون و کامیونت به استثنای وسایل باری حامل سوخت و مواد فاسد شدنی، از ساعت ۸ صبح تا ۲۰ روز‌های سه شنبه ۲۹ مرداد تا دوم شهریورماه در محور‌های اصلی این استان ممنوع است.

سرهنگ حسین میش مست افزود: تردد همه وسائل نقلیه از محور قدیم مشهد- ملک آباد به صورت ۲۴ ساعته از روز چهار شنبه ۲۹ مردادماه تا دوم شهریورماه ممنوع است و این مسیر برای تردد زائران پیاده اختصاص می‌یابد.

وی ادامه داد: تردد وسائل نقلیه از ساعت ۱۲ ظهر روز یکشنبه دوم شهریورماه تا پایان ترافیک همان روز از مشهد به سمت جنوب (ملک آباد) به صورت یک طرفه خواهد بود، ضمن اینکه برای تخلیه ترافیکی، خروجی مشهد از این محور، به عنوان مسیر جانبی و کمکی آزاد راه شهید شوشتری استفاده خواهد شد.

رئیس پلیس راه خراسان رضوی اعلام کرد: تردد موتورسیکلت به استثنای موتورسیکلت‌های انتظامی و امدادی برای انجام ماموریت‌های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک از ساعت ۷ صبح روز چهارشنبه ۲۹ مردادماه تا یکشنبه دوم شهریورماه در محور‌های مشهد- سبزوار، مشهد- تربت حیدریه، مشهد- قوچان و بالعکس ممنوع خواهد بود.