پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: در هفته دولت ۶۲ طرح کشاورزی با اعتبار بیش از ۹ هزار و ۱۷ میلیارد و ۹۲۵ میلیون ریال افتتاح و بهره برداری خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد سلطانیکاظمی افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۶۲ طرح کشاورزی با اعتبار بیش از ۹ هزار و ۱۷ میلیارد و ۹۲۵ میلیون ریال را از برنامههای هفته دولت عنوان و اظهار کرد: این طرحها نقش بسزایی در ایجاد ۵۱۵ فرصت شغلی مستقیم و ۳۵۷ فرصت شغلی غیرمستقیم دارند و در مجموع به پیشبرد توسعه بخش کشاورزی و اقتصاد روستایی استان کمک خواهد کرد.
وی هدف اصلی از اجرای این طرحها را توسعه پایدار بخش کشاورزی، افزایش بهرهوری و بهبود معیشت جامعه روستایی و کشاورزان استان عنوان کرد و افزود: این طرحها در حوزههای مختلف کشاورزی، از جمله آب و خاک، تولیدات گیاهی، دام و طیور و صنایع تبدیلی، تنوع چشمگیری دارند.
سلطانی کاظمی ادامه داد: بخش آب و خاک با ۲۲ طرح، بیشترین سهم را در میان طرحهای قابل افتتاح و کلنگزنی دارد که نشاندهنده اهمیت حیاتی مدیریت منابع آبی و خاکی در توسعه کشاورزی استان است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان همچنین به طرحهای تولیدات گیاهی شامل باغبانی و گلخانه (پنج مورد) و دام و طیور (چهار مورد) اشاره و اضافه کرد: این طرحها نقش مهمی در افزایش تولیدات کشاورزی و امنیت غذایی استان ایفا خواهند کرد.
وی میگوید: در حوزه صنایع تبدیلی، هشت طرح برنامهریزی شده است که میتواند ارزش افزوده محصولات کشاورزی را افزایش داده و زمینهساز توسعه زنجیرههای تولید و فرآوری در استان باشد.
سلطانی کاظمی به اهمیت طرحهای منابع طبیعی و آبخیزداری (سه مورد) و امور عشایر (هشت مورد) اشاره کرد و گفت: این طرحها نه تنها به حفظ محیط زیست کمک میکنند، بلکه پویایی و توانمندی جوامع عشایری را نیز تقویت خواهند کرد.
وی در ادامه توضیحات خود، طرحهای دامپزشکی (۲ مورد)، تعاون روستایی (پنج مورد) و شیلات (پنج مورد) را نیز از جمله طرحهای مهم هفته دولت برشمرد.
به گفته سلطانیکاظمی، این طرحها با رویکردی جامع و همهجانبه، تمامی ابعاد بخش کشاورزی را در برمیگیرند و امید است که با بهرهبرداری از آنها، شاهد جهشی بزرگ در رشد و شکوفایی اقتصاد کشاورزی خوزستان باشیم.
وی تاکید کرد: توسعه کشاورزی، موتور محرک توسعه استان است و ما با تمام توان در تلاشیم تا با اجرای چنین طرحهایی، زمینه را برای رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار، و بهبود کیفیت زندگی مردم در مناطق روستایی فراهم آوریم.