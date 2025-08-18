پخش زنده
افزون بر ۴ هزار معلم براساس ماده ۲۸ جذب آموزش و پرورش خراسان رضوی می شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی از طریق اجرای ماده ۲۸ بیش از ۴ هزار معلم جذب آموزش و پرورش استان خواهند شد.
مصطفی اسدی که در سی و هشتمین اجلاس روسای آموزش و پرورش سراسر کشور با حضور وبیناری رئیس جمهور، سخن می گفت، افزود: سرانه فضای آموزشی در این استان پایین تر از میانگین کشوری است و بیشترین چالش فضای آموزشی در حاشیه شهر مشهد و شهرستان های بزرگ استان است.
اسدی ادامه داد: توسعه فضاهای آموزشی یکی از مسائل مورد توجه مجموعه آموزش و پرورش است که تاکنون بیش از ۷۲۵ طرح نشان دار شده و در حال اجرا است و تا ابتدای مهرماه نزدیک به ۲۷۰ آموزشگاه بهره برداری می شود.