به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی از طریق اجرای ماده ۲۸ بیش از ۴ هزار معلم جذب آموزش و پرورش استان خواهند شد.

مصطفی اسدی که در سی و هشتمین اجلاس روسای آموزش و پرورش سراسر کشور با حضور وبیناری رئیس جمهور، سخن می گفت، افزود: سرانه فضای آموزشی در این استان پایین تر از میانگین کشوری است و بیشترین چالش فضای آموزشی در حاشیه شهر مشهد و شهرستان های بزرگ استان است.

اسدی ادامه داد: توسعه فضا‌های آموزشی یکی از مسائل مورد توجه مجموعه آموزش و پرورش است که تاکنون بیش از ۷۲۵ طرح نشان دار شده و در حال اجرا است و تا ابتدای مهرماه نزدیک به ۲۷۰ آموزشگاه بهره برداری می شود.

وی گفت: برای اولین بار بیش از ۶۰ درصد پاداش پایان خدمت فرهنگیان پرداخت شده است و تا قبل از مهرماه بقیه این مبلغ برای بازنشستگان ۱۴۰۳ تسویه خواهد شد.

اجلاس روسای آموزش و پرورش سراسر کشور طی دو روز با حضور ۷۶۰ نفر از روسای آموزش و پرورش سراسر کشور و با محوریت کیفیت بخشی آموزشی و نهضت توسعه عدالت آموزشی با شعار «برای ایران، برای مدرسه» برگزار شده است.