انتقال باراندازها و انبارها از بازار تهران
معاون شهردار تهران با تأکید بر ضرورت ورود دولت و مجلس به موضوع نوسازی بافتهای فرسوده گفت:۵۰ درصد پایتخت در وضعیت ناپایدار قرار دارد و بازسازی آن میتواند ضمن ایجاد اشتغال و نقدینگی، موجی از سرمایهگذاری و رشد اقتصادی در کشور به همراه داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، لطفالله فروزنده، با اشاره بافت فرسوده تهران گفت: برای بافت فرسوده برنامههای موضعی و موضوعی داریم؛ طرحهای ترمیم بافت فرسوده در کن، منطقه ۱۲ و محله هرندی و گودنشینان باغ آذری از این دست هستند.
ترمیم بافت فرسوده عزم دولت را میخواهد
وی ادامه داد: ترمیم بافت فرسوده عزم دولت را میخواهد؛ دولت باید بیاید و مصوب کند و به مردم طرحهای تشویقی و اقتصادی دهد تا سرمایهگذاران وارد شوند و مردم خودشان ساخت و سازها را انجام دهند. طرحهای تشویقی شامل طبقات اضافی، تجمیع و ظرفیت سازی میتواند به ساخت و ساز در بافت فرسوده کمک کند.
رشد ۸۰ درصدی پروندههای نوسازی بافتهای فرسوده پایتخت
معاون شهردار تهران با بیان اینکه آقای زاکانی طرح مفصلی را آماده کرده و به رئیس جمهور ارائه داده است، گفت: از طریق کمیسیون ماده ۵ حرکتی شروع شده است و پروندههای نوسازی در بافت فرسوده ۸۰ درصد رشد داشتهاند؛ اما این کافی نیست و باید اراده ملی پای کار بیاید و دولت و مجلس کمک کنند.
وی ادامه داد: در سال سرمایهگذاری در تولید هیچ تولیدی مهمتر از ساختمان نیست؛ چرا که یک صنعت پیش رو و نیاز مردم است؛ دولت و مجلس باید از این فرصت استفاده کنند تا مردم تشویق شوند و به میدان بیایند چرا که ایجاد نقدینگی و ایجاد اشتغال از مهمترین مزیتهای این کار است.
فروزنده افزود: شهر تهران علاوه بر بافت فرسوده بافت ناپایدار هم دارد؛ ۵۰ درصد از شهر تهران باید بازسازی شود و از این طریق میتوان شهر را نوسازی و از معماری ایرانی اسلامی استفاده کرد.
لزوم موج سرمایهگذاری در نوسازی در کشور
وی همچنین تأکید کرد: شورای عالی و شهرسازی باید در این خصوص به جمع بندی برسد. البته این کار در دولت بر عهده وزیر مسکن است و باید پای این کار بیاید. بحث فقط تهران نیست و در شهرهای دیگری مثل قم، شیراز، اصفهان، مشهد و تبریز بافت فرسوده وجود دارد و اگر این مسئله اتفاق بیوفتد موج سرمایهگذاری در نوسازی در کشور به وجود میآید. در ادامه این مسیر تولید ناخالصی کشورمان رشد پیدا میکند.
معاون شهردار تهران با اشاره به ایمنی بازار تهران گفت: برنامهمان این است که باراندازها به بیرون از شهر منتقل شوند؛ این مسئله تا ۴۰ درصد از حمل و نقل را کاهش میدهد و در این خصوص در حال مذاکره با اصناف هستیم. نزدیک به ۱۶ هکتار در میدان ترهبار آماده کردیم و بخش خصوصی و بنکداران را پای کار آوردیم و برای انتقال بخشی از صنایع و صنوف هم مذاکرات لازم را داشتیم و جایشان را هم مشخص کردهایم.
وی اضافه کرد: ما برای بازار طرح داریم و بخشی از آن مربوط به میراث فرهنگی است و بخشی دیگر از خود اصناف استفاده میکنیم و انبارها و کارگاهها را به بیرون از شهر منتقل میکنیم تا بازار جنبه نمایشگاهی پیدا کند و خطراتش کمتر شود. موانعی در این خصوص وجود دارد، اما شهرداری عزم جدی دارد و مهمترین مأموریت شهردار منطقه ۱۲ همین مسئله است.