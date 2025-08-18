پخش زنده
با اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در گنبدکاووس ۴۵ سارق دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ فرمانده انتظامی گنبدکاووس گفت: در این طرح ۴۵ سارق دستگیر شدند که در تحقیقات پلیس به ۶۸ فقره سرقت گوشی و معابر عمومی اعتراف کردند؛ همچنین ۱۷ خرده فروش دستگیر و مقادیری انواع مواد مخدر از آنان کشف شد.
سرهنگ نادعلي صادقي افزود: طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با مشارکت یگانهای انتظامی و هماهنگی قضائی این شهرستان، به منظور پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز در این شهرستان به مرحله اجراء در آمد.
وی گفت: در ادامه این طرح ۱۴ معتاد متجاهر جمع آوری و ۱۹ متهم تحت تعقیب قضائی و انتظامی نیز دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی گنبدکاووس از شهروندان خواست؛ در صورت اطلاع از هرگونه مورد مشکوک، بلافاصله مراتب را به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.