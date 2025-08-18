پخش زنده
امروز: -
در دهه پایانی صفر، بیش از پنج هزار زائر بردسکنی در قالب کاروانهای پیاده، سواره و وسایل نقلیه شخصی به مشهدالرضا اعزام میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بردسکن گفت: امسال ۱۹ کاروان پیاده با جمعیتی بالغ بر دو هزار و ۱۰۰ نفر و ۲۰ کاروان سواره با حدود دو هزار نفر زائر از بردسکن به مقصد مشهد اعزام میشوند.
حجتالاسلام هادی شکاری افزود: علاوه بر این، شمار زیادی از زائران نیز به صورت شخصی و با وسایل نقلیه خود رهسپار مشهد خواهند شد که با احتساب آنان، مجموع زائران اعزامی این شهرستان در دهه پایانی صفر به بیش از پنج هزار نفر میرسد.
وی ادامه داد: از برنامههای پیشبینی شده برای این مراسم میتوان به اعزام طلاب برادر و خواهر به همراه کاروانها، صدور مجوزهای لازم برای تردد کاروانها در مسیر، ارائه خدمات رفاهی و پشتیبانی در مسیر باغچه تا مشهد و اجرای برنامههای متنوع فرهنگی و مذهبی، اشاره کرد.
این مسئول اضافه کرد: کاروانهای پیاده و سواره شهرستان بردسکن از صبح روز اربعین حرکت خود را به سمت مشهد آغاز کردهاند و حضور آنها تا پایان ماه صفر ادامه خواهد داشت که این حضور گسترده مردمی نمادی از انسجام، ایمان و دلدادگی مردم این شهرستان به فرهنگ رضوی و اهلبیت عصمت و طهارت (ع) است.