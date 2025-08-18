به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، سرپرست معاونت سیاسی فرمانداری ویژه کرج، در نشست با جمعی از مسئولان فرهنگی و اجتماعی شهرستان با تأکید بر جایگاه ویژه فرهنگی محمدشهر گفت: این شهر با برخورداری از ظرفیت‌های بالقوه فرهنگی، سرانه‌ مطالعه‌ بالا و فعالیت‌های گسترده مردمی در حوزه کتاب و کتاب‌خوانی، می‌تواند به الگویی شاخص در توسعه فرهنگی استان البرز و کشور تبدیل شود.

حشمدار افزود: انتخاب محمدشهر به‌عنوان نامزد پایتخت کتاب ایران، نه‌تنها گامی مهم در مسیر ارتقای فرهنگ عمومی است، بلکه فرصتی ارزشمند برای شکوفایی ظرفیت‌های هنری، اجتماعی و فرهنگی این منطقه خواهد بود.

در این نشست، مسئولان فرهنگی محمدشهر نیز با ارائه برنامه‌ها و طرح‌های متنوع در زمینه ترویج کتاب‌خوانی، آمادگی این شهر برای میزبانی این عنوان ملی اعلام کردند.

به گفته سرپرست معاونت سیاسی فرمانداری کرج، قرار گرفتن محمدشهر در جمع نامزد‌های پایتخت کتاب ایران، می‌تواند فضای تازه‌ای برای گسترش فرهنگ مطالعه در بین نسل جوان و تقویت سرمایه اجتماعی منطقه ایجاد کند.