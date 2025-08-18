کتاب« تیتر‌ها از تانک‌ها نمی‌ترسند » به دل تاریخ دفاع مقدس سفر می‌کند و ایثارگری‌های زنان در دوران دفاع مقدس را برای نوجوانان به تصویر می‌کشد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این رمان که از دل دنیای رسانه و روزنامه‌نگاری نوجوانان روایت می،شود؛ با زبانی سرزنده و امروزی که حال و هوای این نسل رو دقیق و واقع‌بینانه توصیف می‌کند و نویسنده با هوشمندی فضای پرهیاهوی نوجوانان امروز رو با دنیای پرماجرای دفاع مقدس پیوند می زند.

کتاب« تیتر‌ها از تانک‌ها نمی‌ترسند » نوشته حمید هنرجو و کاری و انتشارات ۲۷ بعثت است.

ایمان یادگاری گزارش می دهد: