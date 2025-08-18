به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ، اورژانس ۱۱۵ شهرستان بافق اعلام کرد: یک جوان در بافق که حدود ۲۴ ساعت در کابین آسانسور ساختمانی در خیابان ایستگاه گرفتار شده بود، با تلاش نیرو‌های امدادی نجات یافت و حال عمومی او، رضایت‌بخش گزارش شده است.

پس از تماس مردمی مبنی بر وقوع این حادثه، تیم‌های اورژانس به همراه آتش‌نشانی و عوامل انتظامی به محل اعزام شدند.

بررسی‌ها نشان داد فرد حادثه‌دیده در این مدت بدون دسترسی به آب و غذا در آسانسور محبوس بوده است.

با همکاری دقیق و هماهنگ نیرو‌های امدادی، عملیات رهاسازی با موفقیت انجام و این جوان پس از دریافت مراقبت‌های اولیه پزشکی به مرکز درمانی منتقل شد.