رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خلخال گفت: یگان حفاظت محیط زیست شهرستان خلخال در ادامه تلاش‌های شبانه‌روزی برای مبارزه با شکار غیرمجاز، موفق به شناسایی و دستگیری شکارچی حرفه ای کل و بز در منطقه تحت حفاظت شد.

شناسایی و دستگیری شکارچی حرفه ای کل و بز در خلخال

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از اداره روابط عمومی و امور رسانه حفاظت محیط زیست اردبیل؛ حسین معصوم زاده با اعلام این خبر اظهار کرد: شکارچی حرفه‌ای کل و بز در یکی از روستا‌های بخش خورش رستم توسط ماموران یگان حفاظت محیط زیست خلخال شناسایی و دستگیر شد.

وی با بیان اینکه حدود یک کیلوگرم گوشت بز کوهی، اسلحه شکاری به همراه ادوات شکار از این شکارچی متخلف کشف و ضبط شد، گفت: ۱۴عدد فشنگ چهارپاره، ۳.۵ کیلو ساچمه چهارپاره، باروت، چاشنی فشنگ و یک دستگاه فشنگ پرکن از جمله ادوات کشف شده از منزل این شکارچی بود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خلخال با بیان اینکه پس از کسب مجوز‌های لازم با بازرسی محل زندگی فرد متخلف، حدود پانصد گرم گوشت بزکوهی نیز از منزل شکارچی کشف شد، اضافه کرد: این شکارچی متخلف پس از تکمیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به حوزه قضایی منطقه خورش رستم خلخال تحویل داده شد.

معصوم زاده ۵۹ عدد فشنگ مجاز و ۳۰۰ پوکه خالی را از دیگر کشفیات منزل این شکارچی عنوان کرد و گفت: بر اساس ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی هر کس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده کند به حبس از سه ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه یگان حفاظت محیط زیست شهرستان خلخال بطور شبانه روزی در پاسگاه‌های محیط بانی مستقر هستند و در زیستگاه‌های منطقه حفاظت شده آق داغ و مناطق آزاد شهرستان مشغول گشت و کنترل هستند، افزود: از همیاران محیط زیست تقاضا داریم در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست محیطی، مراتب را از طریق شماره ۱۵۴۰ گزارش دهند.