پلمب یک واحد درمانی به دلیل تخلفات بهداشتی در فردیس
مدیر شبکه بهداشت فردیس از پلمب یک واحد درمانی به دلیل رعایت نکردن ضوابط و مقررات بهداشتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، پانته آ عینی گفت: برای صیانت از سلامت عمومی و ارتقای سطح خدمات درمانی، کارشناسان واحد نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان فردیس در بازدیدهای میدانی، یک مجتمع درمانی به دلیل رعایت نکردن ضوابط ابلاغی و تخلفات بهداشت و رفع نکردن نواقص بهداشتی پسماندهای پزشکی، نداشتن مجوز تزریقات و پانسمان با وجود به تذکرات متعدد و با استناد به دستورالعملهای قانونی پلمب کردند.
عینی تاکید کرد: نظارت مستمر و برخورد قانونی با مراکز درمانی متخلف در دستور کار این شبکه قرار دارد و با هرگونه کوتاهی در رعایت استانداردهای بهداشتی برخورد خواهد شد.