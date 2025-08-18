کارشناس پیش بین هوا شناسی خراسان شمالی گفت: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که جو استان تا اواخر هفته پایدار و با افزایش دما همراه خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سعیده هاشمیان گفت: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که جو خراسان شمالی تا اواخر هفته پایدار و آسمان ساعات صاف و آفتابی همراه با وزش باد و خیزش گردو خاک خواهد بود.

وی افزود: افزایش باد در روز دوشنبه اوایل شب در راز و جرگلان، روز سه‌شنبه بعدازظهر در گرمه و جاجرم و روز جمعه بعدازظهر در گرمه، جاجرم و بام و صفی‌آباد پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس پیش بین هوا شناسی استان ادامه داد: نفوذ گردوغبار و کاهش کیفیت هوا فردا برای نیمه شرقی استان شامل شهرستان‌های شیروان، فاروج و بام و صفی‌آباد پیش‌بینی می‌شود و شهروندان باید مراقبت‌های لازم را انجام دهند.

هاشمیان گفت: روند افزایش دما تا پایان هفته ادامه دارد و پنجشنبه گرم‌ترین روز هفته خواهد بود.

وی بیان کرد: از لحاظ دمایی نیز روند افزایشی از امروز آغاز می‌شود و پیش‌بینی می‌شود روز پنجشنبه دمای بیشینه در بجنورد به ۳۷ درجه سانتی‌گراد برسد و در شهرستان‌های مانه، سملقان، بام و صفی‌آباد نیز دما‌های ۴۰ تا ۴۱ درجه سانتی‌گراد دور از انتظار نباشد.

با توجه به پیش‌بینی وزش باد و افزایش غبار توصیه می‌شود سالمندان، کودکان و بیماران قلبی و تنفسی از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.