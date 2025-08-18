نشست بررسی کنترل کیفیت ارتباطات استان چهارمحال و بختیاری با حضور آقای سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و آقای جعفر مردانی استاندار چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در این نشست که به میزبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد مسئولانی از شرکت ملی پست ایران، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پست بانک و شرکت مخابرات ایران، اپراتور‌های تلفن همراه درباره آخرین وضعیت ارتباطی استان توضیحاتی ارایه کردند.

پیش از این هم نشست بررسی کنترل کیفیت ارتباطات استان‌های بوشهر، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی به میزبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شده است.

بر اساس وعده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یک ماه پس از برگزاری هر جلسه، وزیر در سفر به استان مربوطه روند پیگیری و رفع مسائل مطرح شده را بررسی می‌کند.