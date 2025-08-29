پخش زنده
تأمین انرژی برق در زنجان با بیش از ۱۲ هزار پست انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان با بیان اینکه طول شبکههای توزیع برق در استان بیش از ۱۳ هزار کیلومتر است، گفت: تأمین انرژی مشترکان با ۱۲ هزار و ۲۱۰ پست عمومی در استان انجام میشود که رفع ضعف ولتاژ از جمله اولویتهای این شرکت است.
کاظمی افزود: با وجود گستردگی و حجم بالای تجهیزات، اجرای طرحهای رفع ضعف ولتاژ اقدامی اساسی است تا شبکه برق استان ارتقا یابد و توان پاسخگویی به نیازهای روزافزون مشترکان را داشته باشد.
وی به لزوم همکاری مشترکان اشاره کرد و گفت: اگرچه شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان با اجرای این طرحها گام بزرگی در مسیر پایداری و توسعه شبکه برداشته، اما موفقیت نهایی در گرو همراهی مردم است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان ادامه داد: رعایت مدیریت مصرف و استفاده بهینه از انرژی بهویژه در ساعات اوج بار میتواند تکمیلکننده این اقدامات باشد و زمینه جلوگیری از خاموشیهای احتمالی و بروز خسارت به تجهیزات را فراهم آورد.
وی با اشاره به اجرای طرحهای مختلف در حوزه برق رسانی به مشترکان، گفت: این کارها تنها اقدامی فنی و مقطعی نیست، بلکه حرکتی بنیادین در راستای توسعه زیرساختهای برق استان به شمار میرود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان خاطر نشان کرد:با تمام توان تلاش میکنیم تا مشترکان در سراسر استان چه در مناطق شهری و چه در روستاهای دورافتاده از برق پایدار و مطمئن برخوردار باشند.
به گفته کاظمی، رفع ضعف ولتاژ نهتنها به معنای بهبود کیفیت انرژی تحویلی به مشترکان است، بلکه گامی در جهت افزایش رفاه عمومی، رضایتمندی مردم و تحقق عدالت در بهرهمندی از زیرساختهای حیاتی به شمار میرود.
بنا بر اعلام شرکت توزیع نیروی برق زنجان این استان حدود ۵۰۰ هزار مشترک برق دارد.
از این تعداد، حدود ۸۰ درصد مشترکان خانگی و چهار هزار و ۳۹۲ مشترک مربوط به بخش صنعت هستند.