مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان با بیان اینکه یک هزار و ۸۹۳ واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر و ۳۶۸ واحد مسکونی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در قالب تفاهم نامه در حال احداث است، گفت: از این تعداد تاکنون ۴۸۰ واحد مسکونی به متقاضیان واگذار شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رضا خواجه‌ای در جمع خبرنگاران به واحد‌های مسکونی تحویل داده شده نهضت ملی مسکن در استان اشاره کرد و گفت: تاکنون از طرح های طرح نهضت ملی مسکن در استان زنجان، ۱۶ واحدی صائین قلعه، ۵۴ واحدی خرمدره، ۷۲ واحدی خرمدره، ۹۸ واحدی فاز ۱ هیدج و فاز اول، دوم و سوم طرح ۳۶۸ واحدی گلشهر (۲۴۰ واحدی) به متقاضیان تحویل داده شده است.

وی با اشاره به اینکه، یکهزار و ۸۹۳ واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن شهر‌های زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت به شیوه بنیاد ساخت و گروه ساخت در حال اجرا و ۳۶۸ واحد مسکونی در شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر در قالب تفاهم نامه در حال احداث است، ادامه داد: از این تعداد تاکنون ۴۸۰ واحد مسکونی به متقاضیان واگذار شده است.

خواجوی تصریح کرد: طرح ۳۶۸ واحدی گلشهر زنجان با ۹۹ درصد پیشرفت فیزیکی، طرح مسکن هیدج در ۴ فاز (۲ فاز ۸۰ واحدی، ۱ فاز ۹۸ واحدی، ۱ فاز ۹۶ واحدی) با میانگین پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی و طرح ۴۸ واحدی صائین قلعه با میانگین پیشرفت ۹۴ درصدی در حال اجرا است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان به طرح ۵۱۹ واحدی مسکن قیدار با پیشرفت فیزیکی ۶۶ درصدی و طرح ۲۰۰ واحدی اببر با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی نیز اشاره کرد و افزود: ۱۳۲ واحد از طرح قیدار و ۲۴ واحد از طرح آببر در مرحله واگذاری به متقاضیان است.

خواجه‌ای رعایت اصول فنی و استاندارد‌های ساخت را اولویت مهم بنیاد در طرح نهضت ملی مسکن دانست و خاطر نشان کرد: یکی از محور‌های اصلی در اجرای طرح نهضت ملی مسکن توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، پایبندی به اصول فنی و رعایت استاندارد‌های لازم در حوزه ساخت‌وساز است، این موضوع نه تنها تضمین‌کننده دوام و ایمنی ساختمان‌هاست، بلکه نشان‌دهنده رویکرد حرفه‌ای و مسئولانه این نهاد در قبال حقوق متقاضیان مسکن نیز می‌باشد.

وی تاکید کرد: در تمامی طرح ها، مهندسین ناظر و عوامل فنی بنیاد با دقت و حساسیت بالا در مراحل مختلف ساخت از جمله طراحی، فونداسیون، اسکلت و ... حضور فعال داشته و بر حسن اجرای طرح ها نظارت کامل دارند.

مدیرکل بنیاد مسکن استان با بیان اینکه، استفاده از مصالح استاندارد، رعایت ضوابط مقررات ملی ساختمان، ایمنی کارگاه‌ها و کیفیت اجرا از جمله مواردی است که همواره مد نظر قرار گرفته، افزود: تلاش مهندسین ناظر و عوامل فنی، یکی از دلایل اصلی پیشرفت مطلوب پروژه‌ها همراه با حفظ کیفیت ساخت بوده و این موضوع موجب رضایت متقاضیان و افزایش اعتبار بنیاد در سطح کشور شده است.