به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،سرهنگ علی رضایی، در این باره گفت: متأسفانه در ماه جاری، ۱۴ نفر در حوادث ترافیکی شهری استان از جمله 8 نفر در شهر کرمان جانباخته که بیش از ۸۰ درصد آنها عابران پیاده بوده‌اند؛

رئیس پلیس راهور استان کرمان افزود:بخشی از این حوادث ناشی از بی‌احتیاطی عابران است، گفت: برخی عابران تصور می‌کنند رانندگان همواره مراقب هستند و همین اعتماد بی‌مورد، به سهل‌انگاری و بی‌احتیاطی آنان منجر می‌شود و. رانندگان نیز در مواردی توجه کافی به جلو ندارند ودربین قربانیان اخیر، کودک، خردسال، کارگران فصلی و حتی نان‌آور خانواده وجود داشت.

بگفته وی: بی توجهی به جلو، حواس‌پرتی ناشی از استفاده تلفن همراه، بررسی پیام‌ها و تماس‌ها، حتی انجام فعالیت‌های شغلی اینترنتی پشت فرمان، از جمله عواملی است که هم جان عابران را به خطر می‌اندازد و هم برای رانندگان و سایر کاربران ترافیکی خسارت‌بار است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمان،ادامه داد: همچنین خستگی و خواب‌آلودگی به‌ویژه در جاده‌ها و مشکلات روحی مانند استرس و اضطراب و حتی مصرف دارو‌های خواب‌آور می‌توانند تمرکز رانندگان را مختل کنند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی خاطرنشان کرد: رانندگان در طول مسیر هر دو ساعت زمانی را برای استراحت اختصاص دهند.