رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمان:۱۴ نفر در حوادث ترافیکی شهری کرمان ماه جاری جان باخته که بیش از ۸۰ درصد آنها عابران پیاده بودهاند.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،سرهنگ علی رضایی، در این باره گفت: متأسفانه در ماه جاری، ۱۴ نفر در حوادث ترافیکی شهری استان از جمله 8 نفر در شهر کرمان جانباخته که بیش از ۸۰ درصد آنها عابران پیاده بودهاند؛
رئیس پلیس راهور استان کرمان افزود:بخشی از این حوادث ناشی از بیاحتیاطی عابران است، گفت: برخی عابران تصور میکنند رانندگان همواره مراقب هستند و همین اعتماد بیمورد، به سهلانگاری و بیاحتیاطی آنان منجر میشود و. رانندگان نیز در مواردی توجه کافی به جلو ندارند ودربین قربانیان اخیر، کودک، خردسال، کارگران فصلی و حتی نانآور خانواده وجود داشت.
بگفته وی: بی توجهی به جلو، حواسپرتی ناشی از استفاده تلفن همراه، بررسی پیامها و تماسها، حتی انجام فعالیتهای شغلی اینترنتی پشت فرمان، از جمله عواملی است که هم جان عابران را به خطر میاندازد و هم برای رانندگان و سایر کاربران ترافیکی خسارتبار است.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمان،ادامه داد: همچنین خستگی و خوابآلودگی بهویژه در جادهها و مشکلات روحی مانند استرس و اضطراب و حتی مصرف داروهای خوابآور میتوانند تمرکز رانندگان را مختل کنند.
وی با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی خاطرنشان کرد: رانندگان در طول مسیر هر دو ساعت زمانی را برای استراحت اختصاص دهند.