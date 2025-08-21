پخش زنده
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار از ارتقای ۶ رتبهای استان در شاخص بهبود فضای کسب و کار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل خلیلی در نشست بهبود فضای کسب و کار در استان بااشاره به هدفگذاری استان برای رسیدن به جمع ۱۰ استان برتر کشور در این شاخص گفت: تسهیل در روند سرمایهگذاری، تامین زمین و زیرساختها و تامین نقدینگی در زمان مقرر از ارکان مهم ارتقای فضای کسب و کار است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همچنین از ابلاغ بستههای حمایتی دولت برای واحدهای تولیدی آسیبدیده در جریان جنگ ۱۲ روزه خبر داد و خواستار بررسی دقیق دستگاههای مرتبط برای احصا و اعمال مشوقهای حمایتی شد.
وی در ادامه نیز با اشاره به ناترازی انرژی در سطح کشور و استان عنوان کرد: واحدهای تولیدی موظف به تولید پنج درصد از انرژی مصرفی خود هستند و در این راستا واحدهایی که به سمت تولید انرژی خورشیدی حرکت کنند، از حمایتهای دولتی برخوردار خواهند شد.
