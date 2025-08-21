به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ کارشناسان معتقدند آبخیزداری و آبخوان‌داری نقش بسزایی در کاهش سیلاب‌های مخرب، جلوگیری از رسوب‌گذاری در سد‌ها، حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی و کاهش شدت بلایای طبیعی دارند.

اجرای هر هکتار آبخیزداری قادر است حدود ۲۷۰ متر مربع روان‌آب را مهار کند. این بدان معناست که با گسترش طرح‌های آبخیزداری می‌توان حجم قابل توجهی از روان‌آب‌ها را کنترل و از خسارات ناشی از سیلاب جلوگیری کرد.

در شهرستان خرمدره نیز ۳۰ طرح آبخیزداری با هدف کنترل سیلاب و حفاظت از منابع طبیعی اجرا شده است. با توجه به اهمیت آبخیزداری و آبخوان‌داری در مدیریت منابع آب و خاک، توسعه و گسترش این طرح‌ها در سراسر کشور ضروری به نظر می‌رسد.